L’Azerbaïdjan est représenté au salon international du livre de Rabat au Maroc - PHOTOS VİDEO

Rabat, 19 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Avec l'organisation du ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan et le soutien de l'ambassade d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc, l’Azerbaïdjan est représenté au salon international du livre de Rabat.

Dans son entretien accordé au correspondant de l'Agence AZERTAC à Rabat, Kamran Moussaïev, représentant du Département de l'industrie du livre du ministère azerbaïdjanais de la Culture, évoque que le pays d’Azerbaïdjan est représenté avec un stand national dans l'exposition de cette année, et que les participants et les visiteurs de l'exposition reçoivent des informations détaillées sur l'histoire, la culture et l'art du livre de l'Azerbaïdjan sur le stand national où sont exposés des livres précieux récemment publiés sur l'Azerbaïdjan.