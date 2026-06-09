L’Azerbaïdjan et Israël élargissent leur coopération dans le commerce des produits alimentaires

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Une réunion bilatérale s’est tenue entre les représentants de l’Agence azerbaïdjanaise de la sécurité alimentaire et du ministère israélien de la Santé.

Lors de la réunion, les discussions ont porté sur l’élargissement des opérations d’import-export de produits alimentaires entre les deux pays, l’examen des exigences d’importation d’Israël ainsi que la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des systèmes de contrôle de la sécurité alimentaire des deux États. Elles ont également permis un échange de vues approfondi sur les perspectives d’exportation de produits d’origine animale vers Israël et sur les possibilités existantes dans ce domaine.

Les parties ont également évoqué les perspectives d’exportation de produits d’origine animale vers Israël.

Les deux côtés ont souligné l’importance de ces échanges pour renforcer la coopération en matière de sécurité alimentaire et ont exprimé leur volonté de poursuivre le partenariat.