L’Azerbaïdjan et la Chine examinent les opportunités d’expansion de leur coopération énergétique

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Le président du Conseil d’administration de la société anonyme ouverte Azerenerji, Baba Rzaïev, a rencontré Nan Yi, PDG de l'entreprise chinoise « Universal Energy ».

Au cours de la rencontre, la coopération en matière d’énergie renouvelable, les activités des entreprises énergétiques chinoises en Azerbaïdjan et les perspectives de coopération future ont été discutées.

Les parties ont échangé sur les questions d'intérêt mutuel dans le secteur de l'énergie et ont examiné les possibilités d'étendre la coopération.