L’Azerbaïdjan et la Chine signent un certain nombre de documents à Pékin VIDEO

Pékin, 23 avril, AZERTAC

Mercredi 23 avril, à Pékin, s’est tenue une cérémonie de signature de documents azerbaïdjano-chinois en présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.

D’abord, le président Ilham Aliyev et le président Xi Jinping ont signé la « Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique global entre la République d’Azerbaïdjan et la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ont signé « l’Accord sur l’exemption réciproque de visa pour les citoyens titulaires de passeports ordinaires entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République populaire de Chine » ainsi que le « Mémorandum d’accord sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’action humanitaire contre les mines entre l’Agence nationale de déminage d’Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine ».

Le Vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Chahin Moustafaïev, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ont signé l’ « Accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République d’Azerbaïdjan et la République populaire de Chine ».

Le Vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Chahin Moustafaïev, et le directeur de l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, Chen Xiaodong, ont signé l’« Accord de coopération technique et économique entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le ministre chinois des Sciences et de la Technologie, Yin Hejun, ont signé le « Protocole de coopération dans les domaines de la science et de la technologie entre le ministère de la Science et de l’Éducation de la République de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Sciences et de la Technologie de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et la ministre chinoise de la Justice de Chine, He Rong, ont signé le « Mémorandum d’accord sur la coopération entre le ministère de la Justice de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de la Justice de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Sun Yeli, ont signé le « Protocole de coopération culturelle pour la période 2025–2029 entre le ministère de la Culture de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le commissaire de l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle, Shen Changyu, ont signé le « Mémorandum d’accord entre l’Agence de la propriété intellectuelle de la République d’Azerbaïdjan et l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, et le directeur de l’Administration spatiale nationale de Chine (CNSA), Shan Zhongde, ont signé le « Mémorandum d’accord sur la coopération dans l’espace extra-atmosphérique et l’utilisation pacifique de l’espace entre le ministère du Numérique et des Transports de la République d’Azerbaïdjan et l’Administration spatiale nationale de la République populaire de Chine ».

Le directeur exécutif du Fonds pétrolier national azerbaïdjanais, Israfil Mammadov, et le président-directeur général de la China Investment Corporation, Zhang Qingsong, ont signé le « Mémorandum d’accord entre le Fonds pétrolier national de la République d’Azerbaïdjan et la China Investment Corporation ».

Le Vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Chahin Moustafaïev, et le président de la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme, Zheng Shanjie, ont signé le « Plan de coopération pour la promotion conjointe de l’initiative « La Ceinture et la Route » entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le président de la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme, Zheng Shanjie, ont signé le « Mémorandum d’accord sur la coopération en matière de développement vert et à faible émission de carbone entre le ministère de l’Écologie et des Ressources naturelles de la République d’Azerbaïdjan et la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, et le ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l'information, Li Lecheng, ont signé le « Mémorandum d’accord sur la coopération dans le domaine industriel entre le ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais du Développement numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, et le ministre chinois des Transports, Liu Wei, ont signé l’« Accord sur le transport multimodal international entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République populaire de Chine ».

Le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, ont signé le « Mémorandum d’accord sur l’approfondissement de la coopération bilatérale en matière de commerce sans entrave » et le « Mémorandum d’accord sur le renforcement de la coopération en matière d’investissement dans l’économie numérique » entre le ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et le ministère du Commerce de la République populaire de Chine.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Chine, Bunyad Husseynov, et le président de l’Agence de presse chinoise Xinhua, Fu Hua, ont signé l’« Accord sur l’échange d’informations et la coopération entre l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) et l’Agence de presse Xinhua ».

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Chine, Bunyad Husseynov, et le président du China Media Group, Shen Haixiong, ont signé l’« Accord de coopération entre la Société anonyme fermée « Radiodiffusion et télévision azerbaïdjanaise et le China Media Group.

Le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, et le chef de l’Administration nationale chinoise des données, Liu Liehong, ont signé le « Mémorandum d’accord sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’économie numérique entre le ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et l’Administration nationale des données de la République populaire de Chine ».

L’ambassadeur d'Azerbaïdjan en Chine, Bunyad Husseynov, et le maire d'Urumqi, Yahefu Paidula, ont signé la « Lettre d'intention sur l'établissement de relations de jumelage entre la ville de Nakhtchivan de la République autonome du Nakhtchivan de la République d'Azerbaïdjan et la ville d'Urumqi de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang de la République populaire de Chine ».