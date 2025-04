L’Azerbaïdjan et la Chine signent une série de documents en matière de l’énergie

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Mardi 22 avril, un certain nombre de documents ont été signés entre le ministère de l'Énergie de la République d’Azerbaïdjan et des entreprises chinoises dans le cadre de la visite d'État du président Ilham Aliyev en Chine.

Parmi les documents signés figurent « l'accord d'investissement entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et la société à responsabilité limitée « Universal Solar Azerbaijan » sur le projet de centrale solaire de 100 MW de Goboustan en République d'Azerbaïdjan », « le ministère de l'Énergie de la République d'Azerbaïdjan et « China Energy Overseas Investment Co. Ltd. » Accord de mise en œuvre sur l'évaluation, le développement et la mise en œuvre d'un projet d'énergie éolienne offshore en République d'Azerbaïdjan entre le ministère de l'Énergie de la République d'Azerbaïdjan, China Datang Overseas Investment Co. Ltd » et la société à responsabilité limitée « SOCAR Green » sur l'évaluation, le développement et la mise en œuvre du projet de centrale solaire flottante de 100 MW avec un système de stockage d'énergie par batterie de 30 MW dans le lac Boyukchor, « L'accord de mise en œuvre entre le ministère de l'Énergie de la République d'Azerbaïdjan, « PowerChina Resources Limited » et la société à responsabilité limitée « SOCAR Green » sur l'évaluation, le développement et la mise en œuvre du projet de centrale solaire de 160 MW (à échanger) », « Mémorandum d'accord sur le « Développement des énergies renouvelables et la planification du système d'énergie électrique » entre le ministère de l'Énergie de la République d'Azerbaïdjan et l'Institut de planification et d'ingénierie de l'énergie électrique de la République populaire de Chine » et « Le ministère de l'Énergie de la République d'Azerbaïdjan, la société à responsabilité limitée « SOCAR Green », « China Datang Overseas Investment Co. Ltd » et « PowerChina Resources Limited » ont signé un Protocole d'accord sur le développement d'un projet d'énergie éolienne offshore de 2 GW dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne.