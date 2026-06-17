L’Azerbaïdjan et la Conférence générale de l'UNESCO discutent des questions de coopération

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, a rencontré Khondker Talha, président de la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO et Représentant permanent du Bangladesh auprès de l'UNESCO.

La coopération dans le cadre de la Conférence générale de l'UNESCO, les questions figurant à l'agenda culturel et humanitaire international ont été discutées.

Le ministre Adil Karimli a fait savoir que la coopération de l'Azerbaïdjan avec l'UNESCO se développait avec succès, soulignant l'importance des initiatives mises en œuvre au sein de l'organisation.

Les parties ont également échangé sur le dialogue interculturel, la promotion de la diversité culturelle, la protection du patrimoine culturel immatériel et le développement de la coopération internationale.