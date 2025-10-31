L’Azerbaïdjan et la Géorgie discutent des perspectives de développement du partenariat stratégique
Bakou, 31 octobre, AZERTAC
En marge de sa visite de travail à Samarkand, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec son homologue géorgienne Maka Bochorishvili.
Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de développement du partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans les domaines de la politique, de la sécurité, de l’économie, des transports et de l’humanitaire, ainsi que sur les questions figurant à l'agenda régional.
Les ministres ont exprimé leur satisfaction du haut niveau des relations de partenariat stratégique entre les deux pays. Il a été souligné que le dialogue politique actif et les plateformes régionales entre les deux pays constituaient une base solide pour leurs relations.
Les ministres ont souligné l'importance des efforts conjoints pour assurer une paix et une stabilité durables dans la région.
