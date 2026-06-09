L’Azerbaïdjan et la Géorgie échangent sur l’état actuel des relations de partenariat stratégique

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec son homologue géorgienne Maka Bochorishvili à Istanbul.

Au cours de la rencontre, l'état actuel et les perspectives de développement des relations de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, le dialogue politique, les relations économiques et commerciales, la sécurité énergétique, les projets de transport et de communication, ainsi que les questions de coopération régionale ont été abordés.

Les ministres ont fait savoir que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, fondées sur la confiance mutuelle et le bon voisinage, revêtaient une importance particulière pour la stabilité et le développement de la région. Ils ont également souligné l'importance régionale et mondiale des projets communs dans les secteurs de l'énergie et des transports, notamment le Corridor gazier Sud, la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars et le Couloir médian.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions de sécurité régionale et la situation actuelle en vue d'assurer une paix et une stabilité durables dans le Caucase du Sud.

Les parties ont fait savoir que le format de coopération trilatérale entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Türkiye contribuait à renforcer la prospérité régionale et les liens énergétiques et de transport, et ont exprimé leur intention de développer davantage cette coopération à l'avenir.

Les ministres ont également examiné les questions bilatérales et régionales.