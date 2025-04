L’Azerbaïdjan et la Jordanie signent un mémorandum de coopération en matière du sport

Bakou, 30 avril, AZERTAC

Un mémorandum de coopération a été signé entre les fédérations de taekwondo azerbaïdjanaise et jordanienne.

Le mémorandum a été signé par le président de la Fédération azerbaïdjanaise de taekwondo, Kemaleddin Heydarov, en visite en Jordanie, et le président de la Fédération jordanienne de taekwondo, le prince Rashid bin El Hassan, a-t-on appris auprès de la fédération azerbaïdjanaise de taekwondo.

Le mémorandum prévoit une coopération sur des camps d'entraînement mutuels, des séminaires, l'échange d'expériences d'athlètes et d'entraîneurs et d'autres questions afin de renforcer les relations entre l'Azerbaïdjan et la Jordanie dans le sport du taekwondo.

Le travail réalisé dans le domaine du développement du taekwondo en Azerbaïdjan et en Jordanie, ainsi que des réussites obtenues ont été échangés, et l'importance de renforcer la coopération afin d'accroître la popularité de ce sport a été soulignée lors de la rencontre.