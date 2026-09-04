L’Azerbaïdjan et la Moldavie procèdent à un échange d’expériences en matière de régulation énergétique

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Une réunion en ligne s’est tenue entre des spécialistes de l’Agence de régulation des questions énergétiques (ARQE) et de l’Autorité nationale de régulation de l’énergie de Moldavie (ANRE).

Lors de la réunion, Ozal Feyzili, spécialiste principal du secteur de la surveillance énergétique du Département de la régulation et de la surveillance de l’énergie de l’Agence de régulation des questions énergétiques, a présenté un exposé détaillé sur les services fournis par l’Agence, notamment la délivrance de l’acte autorisant la mise en exploitation des installations électriques d’une puissance supérieure à 200 kilowatts et de l’autorisation d’exploitation des installations industrielles à gaz, ainsi que sur les mesures de contrôle mises en œuvre dans le secteur de l’électricité.

Ensuite, les spécialistes de l’Autorité moldave de régulation de l’énergie ont partagé avec les participants l’expérience de la Moldavie en matière de mécanismes de contrôle appliqués dans le secteur de l’électricité et de législation en vigueur.

À l’issue de la réunion, des échanges ont eu lieu sur les questions abordées et les participants ont répondu aux questions.