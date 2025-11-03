L’Azerbaïdjan et la Roumanie discutent de l'expansion de la coopération dans le domaine audiovisuel

Bucarest, 3 novembre, AZERTAC

Une délégation azerbaïdjanaise a rencontré le vice-président du Conseil national de l'audiovisuel de Roumanie, Valentin-Alexandru Jucan.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, le directeur exécutif de l’Agence de développement des médias, Ahmad Ismaïlov, le président du Conseil de l’audiovisuel, Ismet Settarov, ainsi que l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Roumanie, Gudsi Osmanov, ont participé à la rencontre.

L'état actuel de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Roumanie dans le domaine des médias audiovisuels et les nouvelles orientations de coopération ont été abordés. Valentin-Alexandru Jucan a fait savoir que la sécurité de l'information, la transformation numérique et les programmes de formation pour les jeunes journalistes figuraient parmi les priorités des médias roumains. Il a souligné qu'un échange d'expériences avec l'Azerbaïdjan dans ce domaine serait bénéfique pour les deux pays.

Valentin-Alexandru Jucan a également fourni des informations détaillées sur le DAS (Digital Alert System) appliqué en Roumanie.

Le DAS vise à automatiser la sécurité numérique et les mécanismes d'alerte publique dans le secteur audiovisuel roumain. Il accélère l'échange d'informations entre les institutions étatiques et les autorités de régulation des médias, renforçant ainsi la résilience du réseau national de radiodiffusion.

Dans son discours, Vugar Aliyev a donné des informations sur les réformes mises en œuvre ces dernières années par son pays dans le secteur des médias, la modernisation des systèmes de télévision et de diffusion numérique, ainsi que l'intégration aux plateformes médiatiques internationales. Il a souligné que l'Azerbaïdjan figurait parmi les pays de la région dotés d'infrastructures médiatiques modernes et que les projets menés conjointement avec la Roumanie ouvraient de nouvelles perspectives dans ce domaine.

Ahmad Ismayilov et Ismet Settarov ont partagé leurs opinions sur la mise en conformité des mécanismes de réglementation du secteur audiovisuel avec les normes internationales, l'amélioration des critères professionnels dans la radiodiffusion et la télédiffusion, ainsi que sur l'importance de l'échange mutuel d'expériences entre les organismes de radiodiffusion publics.

L’ambassadeur Gudsi Osmanov a souligné que le partenariat stratégique entre les deux pays se manifeste également dans le domaine de l’information et des médias. Il a fait savoir que cette coopération ne devait pas se limiter aux échanges d’informations, mais devait aussi s’enrichir de nouvelles initiatives dans les domaines de la radiodiffusion numérique, de la production de contenus et de la diplomatie culturelle.

Les parties ont également échangé sur la réglementation des médias, l'éthique de la radiodiffusion, la lutte contre la désinformation et le développement du marché de la production audiovisuelle.