L’Azerbaïdjan et la Serbie discutent de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'énergie
Bakou, 24 septembre, AZERTAC
Le ministre azerbaïdjanais de l'Économie, Mikaïl Djabbarov, s’est entretenu avec la présidente de l'Assemblée nationale de Serbie, Ana Brnabić.
Il a été indiqué lors de la rencontre que les visites mutuelles de haut niveau, les réunions et les documents signés avaient contribué de manière significative au développement des relations de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Serbie.
Il a été souligné que la coopération avec la Serbie dans le domaine économique possède un vaste potentiel et qu’il est important d'élargir le partenariat dans divers secteurs économiques. Les opportunités pour les entreprises serbes de participer aux projets économiques mis en œuvre en Azerbaïdjan ont également été évoquées.
Les parties ont souligné l'importance des initiatives conjointes dans le domaine économique et ont échangé sur les questions visant à accroître l'efficacité de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des affaires et de l'énergie.
