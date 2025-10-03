L’Azerbaïdjan et la Türkiye signent un mémorandum d'accord dans le domaine des statistiques

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

En marge de la 14e session de la Commission des statistiques de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), une délégation conduite par le président du Comité national des statistiques a eu un entretien dans l'Institut turc des statistiques à Ankara, en Türkiye.

Dans le cadre de la rencontre, un mémorandum d'accord dans le domaine des statistiques a été signé entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernement de la République de Türkiye. Ce document a été signé par le président du Comité national des statistiques, Tahir Boudagov, et le président de l'Institut turc des statistiques, Erhan Çetinkaya.

Il a été souligné que la mise en œuvre des travaux prévus dans le mémorandum contribuerait à l'intensification et au renforcement des relations bilatérales dans le domaine des statistiques officielles, à l'application des technologies modernes de l'information et de la communication à la production statistique et à l'échange d'expériences approfondies dans divers domaines statistiques.