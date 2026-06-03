L’Azerbaïdjan et le Bélarus signent un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des statistiques

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Le Comité national des statistiques de la République d’Azerbaïdjan et le Comité national des statistiques de la République du Bélarus ont signé un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des statistiques, dans le cadre de la 16e réunion de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-biélorusse sur la coopération commerciale et économique, organisée à Minsk.

Le document a été signé par Azer Moursagoulov, président du Comité national des statistiques de la République d’Azerbaïdjan, et Inna Medvedeva, présidente du Comité national des statistiques de la République du Bélarus.

Il convient de noter que ce mémorandum d’entente vise à favoriser le développement de la coopération entre les organismes concernés des deux pays.