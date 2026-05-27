L’Azerbaïdjan et le Portugal discutent des questions de coopération dans divers domaines

Bakou, 27 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec son homologue portugais Paulo Rangel dans le cadre de sa visite de travail à New York.

Lors de cet entretien, l'état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et le Portugal ont été abordés. Le dialogue politique, la coopération économique, la sécurité énergétique et d'autres questions d'intérêt mutuel ont fait l’objet de discussions.

Les parties ont souligné l'importance des contacts politiques et des visites réciproques entre les deux pays pour le développement de la coopération. Dans ce contexte, les possibilités d'étendre la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, des investissements, des énergies vertes et autres ont été examinées.

Les questions de coopération au sein des plateformes multilatérales ont également été abordées, et l'importance de l'interaction au sein des organisations internationales et du soutien aux candidatures aux instances élues a été soulignée.

Les parties ont également échangé sur des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel, ainsi que sur la situation au Moyen-Orient.