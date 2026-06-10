L’Azerbaïdjan et le Royaume-Uni négocient une nouvelle convention contre la double imposition

Bakou, 10 juin, AZERTAC

L’Azerbaïdjan et le Royaume-Uni ont achevé à Londres le premier cycle de négociations sur une nouvelle convention visant à éliminer la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale, selon le Service national des impôts d’Azerbaïdjan.

La plupart des dispositions fiscales du projet de convention ont fait l’objet d’un accord. Les deux parties estiment que ce document contribuera au renforcement des relations économiques et des investissements bilatéraux.

Le prochain cycle de négociations devrait se tenir en novembre prochain à Bakou.