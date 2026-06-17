L’Azerbaïdjan et le Tadjikistan examinent l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération économique

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, s’est entretenu avec le ministre du Développement économique et du Commerce du Tadjikistan, Abdurahmonzoda Abdurahmon.

Lors de la rencontre, les ministres ont discuté de l’état actuel et des perspectives de développement de la coopération économique entre l'Azerbaïdjan et le Tadjikistan.

Les parties ont échangé sur le développement de la coopération dans les domaines du commerce et des investissements, ainsi que le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques.

Il a été souligné que le développement de la coopération dans l’industrie, l’énergie, les transports, la logistique et d’autres domaines revêtait une grande importance pour le développement des relations économiques entre les deux pays.