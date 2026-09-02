L’Azerbaïdjan et le Turkménistan mènent des discussions sur la simplification des régimes de visa

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

Mercredi 2 septembre, une nouvelle série de consultations consulaires entre les ministères des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Turkménistan s’est tenue à Achgabat.

Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères, lors des consultations consulaires, les parties ont procédé à un échange de vues sur l’état actuel de la coopération consulaire entre les deux pays et ses perspectives de développement.

Les délégations ont discuté de la protection des droits et des intérêts des citoyens des deux pays, y compris de la simplification des régimes de visa en vigueur.

Les questions relatives à la coopération entre les deux pays dans les domaines des affaires intérieures, de la citoyenneté, de la migration, de la justice, de l’éducation et d’autres secteurs importants ont été examinées.

À l’issue des discussions, les chefs des délégations des deux pays ont signé le procès-verbal de la réunion et sont convenus de tenir la prochaine session des consultations à Bakou l’année prochaine.