L’Azerbaïdjan et le Vietnam discutent de leur coopération au sein des organisations internationales

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a reçu lundi une délégation dirigée par la vice-ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam, Le Thi Thu Hang.

Les relations bilatérales et multilatérales actuelles entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam, ainsi que la situation régionale et internationale ont fait l’objet de discussions au cours de la rencontre.

L’importance des visites et des contacts mutuels, y compris le mécanisme de consultations politiques, pour maintenir et développer le dialogue politique existant entre les deux pays a été soulignée lors de l’entretien.

Il a été indiqué qu’il existait de larges perspectives pour le développement de la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de la sécurité énergétique, de l’agriculture, de l’humanitaire, du tourisme, de l’éducation et d’autres domaines. L’importance des activités de la Commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Vietnam sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique a également été soulignée.

Les questions de la coopération au sein des organisations régionales et internationales, notamment l’ONU, la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) et l’ASEAN, ont été abordées.

Les discussions ont également porté sur l’importance des décisions historiques prises lors de la COP29 tenue en novembre en Azerbaïdjan.

Djeyhoun Baïramov a informé Le Thi Thu Hang de la situation actuelle et des réalités dans la région pendant la période post-conflit, des travaux de restauration et de construction en cours dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne, des efforts pour lutter contre la menace des mines, ainsi que des progrès du processus de normalisation des relations avec l'Arménie.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt mutuel.

Le même jour, des consultations politiques ont eu lieu entre les ministères des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Vietnam. Les consultations politiques ont été menées par le vice-ministre azerbaïdjanais Elnour Mammadov et la vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.