L’Azerbaïdjan et l’Égypte examinent l’état actuel et les perspectives de leur coopération économique

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, a rencontré le ministre égyptien de la Planification et du Développement économique, Ahmed Rostom, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID).

Lors de la rencontre, les parties ont examiné l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération économique entre l’Azerbaïdjan et l’Égypte. Elles ont discuté des moyens de mieux exploiter le potentiel de coopération économique entre les deux pays, de la création de plateformes d’affaires favorisant l’interaction, ainsi que de l’élargissement des contacts entre les milieux d’affaires.

Les discussions ont porté sur les possibilités existantes pour le développement de la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’industrie, de l’énergie, du tourisme et dans d’autres secteurs.