L’Azerbaïdjan et l’OIM échangent sur l’expansion de la coopération en matière de migration

Bakou, 10 avril, AZERTAC

Le chef du Service national des migrations de la République d’Azerbaïdjan, Vussal Husseynov, s’est entretenu avec le chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations en Azerbaïdjan, Troy Dooley.

Vussal Husseynov a abordé la coopération fructueuse et étroite établie depuis de nombreuses années entre Service national des migrations de la République d’Azerbaïdjan et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que des projets mis en œuvre. Il a exprimé sa satisfaction de la mise en œuvre des activités conjointes dans le cadre de la présidence azerbaïdjanaise du Processus d'Almaty et du soutien de l'OIM à l'organisation de la Conférence ministérielle du Processus qui se tiendra à Bakou dans les prochains jours. Vussal Husseynov a exprimé son espoir que cet événement, qui se tiendra dans son pays, contribuerait à l’expansion de la coopération régionale dans le domaine des migrations et à l'action commune pour résoudre les défis communs.

Troy Dooley a exprimé sa confiance que la Conférence ministérielle dans le cadre du Processus d’Almaty serait organisée avec succès en Azerbaïdjan. Dans le même temps, il a souligné l’importance de mettre en œuvre des projets communs dans le domaine des migrations pour étendre la coopération, ajoutant qu’il ne ménagerait aucun effort pour développer davantage les relations existantes.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.