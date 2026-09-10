L’Azerbaïdjan et une entreprise chinoise examinent les perspectives de coopération dans les secteurs pétrolier et pétrochimique

Bakou, 10 septembre, AZERTAC

Le ministre de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, a rencontré Long Haiyang, président du conseil d’administration de la société chinoise China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (CC7).

Selon le ministère de l’Économie, les perspectives de développement de la coopération dans les secteurs pétrolier et pétrochimique en Azerbaïdjan et dans des pays tiers ont été examinées lors de la rencontre.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur l’état d’avancement des projets en cours, la mise en œuvre des prochaines étapes ainsi que les opportunités d’élargir la coopération dans ce domaine.

L’importance de renforcer la coopération avec les entreprises partenaires et les institutions financières a été mis en avant.