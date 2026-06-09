L’Azerbaïdjan occupe la quatrième place parmi les pays qui investissent dans l’économie géorgienne

Bakou, 9 juin, AZERTAC

« Au cours du premier trimestre de l’année en cours, les investissements directs étrangers en Géorgie ont augmenté de 47,7 %, atteignant 271,2 millions de dollars », a annoncé le ministère géorgien de l'Économie et du Développement durable.

Selon la même source, pendant cette période, le Royaume-Uni a été la principale source d’investissements en Géorgie, devant les États-Unis, les Pays-Bas et l’Azerbaïdjan.

Au premier trimestre, les investissements directs étrangers ont augmenté de manière significative. En 2026, les investissements les plus importants ont été enregistrés dans le secteur financier et assurantiel, devant l’immobilier, l’information et les télécommunications, l’énergie et le commerce.