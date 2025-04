L’Azerbaïdjan représenté à la Conférence mondiale pour la gestion des urgences et des crises

Bakou, 8 avril, AZERTAC

La Conférence mondiale pour la gestion des urgences et des crises 2025 s’ouvrira aujourd’hui à Abou Dhabi. L’Azerbaïdjan y sera représenté par une délégation du ministère des Situations d’urgence.

Selon le WAM, l’événement bénéficie d’une participation internationale d’envergure, réunissant dirigeants, experts et décideurs mondiaux, sous l’organisation de l’Autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes (NCEMA). Organisée au Centre national des expositions d’Abou Dhabi (ADNEC), la conférence se tient cette année sous le thème « Ensemble pour bâtir une résilience mondiale ».

Son Excellence Ali Saeed Al Neyadi, président de la NCEMA, a affirmé que, sous la direction du président Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, les Émirats arabes unis se sont imposés comme un partenaire mondial stratégique dans la conception de stratégies de réponse aux crises transfrontalières. Ils sont devenus un modèle en matière de préparation, de réactivité et d’impact positif sur le plan humanitaire, à l’échelle régionale et mondiale.

Il a ajouté que l’autorité œuvre à renforcer cette position par des investissements dans des infrastructures avancées, l’adoption de technologies innovantes et le développement de partenariats stratégiques avec les institutions internationales.

La conférence de cette année marque un record de participation internationale, réunissant ministres, responsables gouvernementaux, décideurs politiques, experts sectoriels, représentants d’organisations internationales, du milieu universitaire et du secteur privé. Elle sera l’occasion de signer des accords de coopération visant à échanger les connaissances et à développer des politiques intégrées de gestion des crises.

Les travaux de la conférence seront inaugurés par Son Excellence Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence, avec un discours principal intitulé « Résilience mondiale : protéger les générations futures ».

Plusieurs sessions thématiques seront organisées :

Le pilier des capacités mondiales : interventions de personnalités telles que le Dr Saif Al Dhaheri, Kemaleddin Heydarov, ministre des Situations d'urgence d’Azerbaïdjan, Dr Fabio Ciolini, chef de la protection civile italienne, et Carlos Torres Vidal de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Le pilier « Relier les capacités » : discussions sur l'intégration des efforts internationaux, avec des interventions de Pete Gaynor, ancien directeur de la FEMA, Kilian Kleinschmidt, expert humanitaire, et Lars Sudmann, spécialiste du leadership mondial.

Le deuxième jour sera consacré à deux axes clés :

« Gérer l’incertitude » : développement de stratégies proactives pour affronter les crises imprévues dans un environnement mondial complexe, avec un accent sur l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive.

« Économie adaptative » : exploration de nouvelles approches économiques pour répondre aux crises futures et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine.

La conférence proposera également six ateliers spécialisés axés sur les compétences en leadership, l’élaboration de stratégies efficaces, et l’innovation technologique en matière de gestion des urgences. Les thèmes incluent notamment l’intelligence artificielle dans la prise de décision et la gestion des risques.

Deux expositions se tiendront en parallèle :

L’Expo des technologies de gestion des crises 2025, mettant en avant les dernières innovations technologiques du secteur ; L’Expo de la préparation des générations 2025, destinée à sensibiliser le public à l’importance de la résilience communautaire.