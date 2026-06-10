L’Azerbaïdjan représenté à la réunion des agences antiterroristes de la CEI tenue à Moscou

Moscou, 10 juin, AZERTAC

La 19e réunion des chefs de département des organes compétents des États membres de la CEI chargés de la lutte contre le terrorisme s'est tenue à Moscou, avec la participation de représentants azerbaïdjanais.

Cette réunion visait à renforcer la coopération interétatique dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Des représentants des organes compétents d'Azerbaïdjan, d'Arménie, du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Russie, du Tadjikistan et d'Ouzbékistan, ainsi que des représentants des structures opérationnelles des organes de la CEI et d'organisations internationales, scientifiques et éducatives compétentes, ont participé à la réunion.

Lors de la séance plénière, les participants ont souligné l'importance d'intensifier les efforts des organes compétents des pays du Commonwealth pour garantir la sécurité collective.

Les questions relatives à la lutte contre les menaces terroristes et extrémistes modernes, au développement de la coopération internationale, à l'échange d'informations et à la prévention de l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle à des fins illégales ont été abordées lors de sessions spécialisées.

Fəridə Abdullayeva

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri