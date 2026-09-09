L’Azerbaïdjan sera représenté par une importante délégation à l’Assemblée générale de l’ONU

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan sera représenté par une importante délégation à l’Assemblée générale des Nations Unies », a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, dans une interview accordée à des journalistes.

Il a souligné que de nombreux événements de niveau international ainsi que des rencontres bilatérales devraient se tenir en marge de cet événement.