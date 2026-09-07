L’AZERTAC devient partenaire média international de l’une des plus grands salons agricoles d’Asie centrale

Astana, 7 septembre, AZERTAC

L’AZERTAC, Agence de presse nationale azerbaïdjanaise, a été désignée partenaire média international officiel de l’exposition « KazAgroFarm 2026 », qui se tiendra du 21 au 23 octobre à Astana, au Kazakhstan.

L’événement, qui se tiendra au Centre international des expositions EXPO d’Astana, réunira plus de 300 entreprises de 25 pays.

L’exposition est considérée comme l’un des événements les plus importants et les plus médiatisés du Kazakhstan. Elle vise à promouvoir le développement durable du secteur agricole ainsi que l’introduction de technologies modernes dans le complexe agro-industriel.

Le programme de l’événement comprendra des conférences, des tables rondes et des rencontres B2B consacrées aux domaines suivants : machines, équipements et pièces détachées agricoles ; technologies modernes de production, de récolte et de stockage des cultures ; mécanisation des petites exploitations agricoles, des fermes et des résidences secondaires ; technologies de pointe pour l’irrigation, la pulvérisation et le drainage ; emballage des produits agricoles et matériaux d’emballage ; construction agricole, entrepôts et équipements de stockage ; horticulture, viticulture et cultures sous serre ; biotechnologies et contrôle de la qualité des matières premières et produits agricoles ; produits phytosanitaires, engrais et technologies d’application ; production d’aliments pour animaux ; technologies de culture sous abri ; génétique et sélection végétale ; semences, plants, fruits et légumes ; agroécologie ; équipements de meunerie.

L’édition 2025 a réuni 316 entreprises venues de 25 pays, ainsi que plus de 10 000 professionnels.

Elchen Rustemov

Correspondant spécial de l’AZERTAC