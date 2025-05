L’AZERTAC et l’agence VNA signent un nouvel accord de coopération VIDEO

Bakou, 8 mai, AZERTAC

Un nouvel accord de coopération a été signé le 7 mai entre l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) et l’Agence vietnamienne d’information (VNA). L’accord a été échangé lors d’une rencontre tenue le 8 mai au siège de l’AZERTAC.

Lors de la rencontre entre Vugar Aliyev, président du Conseil d'administration de l’AZERTAC, et Mme Vu Viet Trang, directrice générale de l’agence VNA, en visite à Bakou, les perspectives de coopération entre les deux agences de presse ont fait l’objet de discussions.

Vugar Aliyev a souligné que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam progressent dans de nombreux domaines, y compris dans le secteur des médias. Il s’est félicité du partenariat fructueux et de longue date entre l’AZERTAC et l’agence VNA, en mettant l’accent sur le fait que le nouvel accord signé permettra de renforcer encore plus leur coopération et d’intensifier les échanges d’informations.

Il a été souligné que l’AZERTAC, qui célèbre cette année son 105e anniversaire, accorde une attention croissante à l’échange d’informations et de personnel avec ses partenaires, dans un environnement de l’information et des technologies en pleine mutation. « L’AZERTAC diffuse des informations en huit langues et des vidéos en cinq langues, qu’elle distribue via ses propres plateformes. L’agence intègre également les innovations des réseaux sociaux et des technologies de l’information dans ses activités », a-t-il ajouté.

Vugar Aliyev a également évoqué que la presse nationale d’Azerbaïdjan, qui possède des racines historiques profondes, célébrerait son 150e anniversaire cette année. Il a invité Mme Vu Viet Trang à participer au Forum mondial des médias de Choucha, prévu en juillet 2025.

La directrice générale de VNA, Mme Vu Viet Trang, a souligné l’importance d’une coopération mutuelle à l’ère des médias numériques, estimant qu’une telle collaboration serait bénéfique pour les deux parties. Elle a précisé que le nouvel accord prévoit, en plus des contenus d’actualité, l’échange de photos et de vidéos, ce qui permettra une couverture plus précise et plus complète des deux pays. Mme Vu Viet Trang a également rappelé que son agence célèbre cette année son 80e anniversaire, tout en mettant l’accent sur la production multimédia et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les activités de l’agence.

La rencontre s’est conclue par un échange officiel de documents. Le nouvel accord prévoit également des formations conjointes au journalisme, ainsi que des échanges d’expériences dans les domaines des technologies de l’information, des services numériques et des technologies émergentes.

La délégation vietnamienne a également visité les salles de rédaction de l’agence, le département multimédia et le musée de l’agence, afin de se familiariser avec les conditions de travail.