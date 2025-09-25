L’AZERTAC prend part à la conférence d'Athènes de l'Alliance européenne des agences de presse

Athènes, 25 septembre, AZERTAC

L'Alliance européenne des agences de presse (EANA) a tenu, à Athènes, une conférence portant sur le thème « La gestion des agences de presse à l'ère des défis contemporains ».

La conférence a réuni des dirigeants et des représentants des principales agences européennes, dont Vugar Aliyev, président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, membre de l'Alliance.

Lors de la conférence, les dirigeants des agences Reuters, Press Association (Royaume-Uni), AFP (France), BTA (Bulgarie) et d'autres ont évoqué les défis auxquels les agences sont confrontées à l’ère où l'intelligence artificielle se propage à grande vitesse, ainsi que les questions relatives à la gestion efficace, à la diversification des revenus et à la protection du droit d'auteur. L'attention a été principalement portée sur la discussion de la conformité aux principes éthiques et journalistiques de la création d'informations par les agences de presse à l’aide de l'intelligence artificielle.

Il a été également indiqué que les sites d'information ne reçoivent plus autant de visites de la part des moteurs de recherche qu'auparavant. La raison est que les gens se tournent vers ChatGPT ou d'autres programmes pour leurs requêtes, et non plus vers Google ou les autres moteurs de recherche. À cet égard, les géants de la technologie doivent garantir, via des algorithmes, le respect du droit d'auteur et la mise en avant des sources d'information, et tout cela doit être inscrit dans la législation.

Les relations de coopération bilatérale entre l'AZERTAC et plusieurs autres agences ont fait l’objet de discussions au cours de la conférence.