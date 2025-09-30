L’AZERTAC signe un mémorandum de coopération avec l’Agence de presse italienne Askanews

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

L'Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC) et l'Agence de presse italienne Askanews ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération et l'échange d'informations.

Selon le mémorandum, les agences échangeront des informations, des photos et des vidéos, et offriront à leurs lecteurs et abonnés un nouveau canal d'information multimédia et multiplateforme reliant l'Europe et l'Asie.

Ce partenariat prévoit l'échange d'informations entre les deux agences afin de mettre en avant la coopération entre l'Italie et l'Azerbaïdjan sur les questions bilatérales, régionales et mondiales, ainsi que les relations entre les sociétés civiles de ces pays. Dans le même temps, le mémorandum vise à développer les nouveaux domaines de la coopération transnationale afin de fournir des services et des produits d'information et de communication spécialisés répondant aux besoins des entreprises italiennes et azerbaïdjanaises.

« Le mémorandum d'accord signé entre l'AZERTAC et l’Askanews constitue une étape importante vers le renforcement des échanges d'informations entre l'Azerbaïdjan et son principal partenaire commercial, l'Italie. Cette coopération permettra une couverture plus large et plus objective des processus en cours dans les deux pays et contribuera au développement des relations dans les domaines politique, économique, culturel et autres. Nous sommes convaincus que ce partenariat créera favorisera le renforcement de la compréhension mutuelle entre nos peuples et ouvrira de nouvelles perspectives aux relations bilatérales dans le secteur des médias », a souligné Vugar Aliyev, président du Conseil d'administration de l'AZERTAC.

Gianni Todini, rédacteur en chef de l'agence Askanews, a indiqué : « Nous nous réjouissons de ce nouvel accord avec l'Azerbaïdjan, pays stratégique sur le plan géopolitique qui entretient de solides relations commerciales avec l'Italie, principalement dans les secteurs de l'énergie et de la défense, et qui est également reconnu internationalement comme une plateforme de dialogue interculturel et interreligieux. Nous sommes convaincus que ce document contribuera également à renforcer la coopération culturelle, universitaire et scientifique entre nos pays. »