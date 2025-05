Le 102e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev célébré à Berlin

Berlin, 8 mai, AZERTAC

Organisé par l’ambassade d’Azerbaïdjan en Allemagne, un événement dédié au 102e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev s’est tenu au Centre culturel azerbaïdjanais à Berlin.

L'événement intitulé « Le fondateur de la République d'Azerbaïdjan contemporain et le Leader national du peuple azerbaïdjanais » a réuni de hauts représentants du ministère allemand des Affaires étrangères et d'autres institutions gouvernementales, des ambassadeurs de pays étrangers, des représentants des médias, des scientifiques et des personnalités culturelles, ainsi que des membres des communautés azerbaïdjanaise, turque et autres vivant en Allemagne.

Dans son intervention, Nassimi Aghaïev, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Allemagne, a abordé les services exceptionnels du Leader national.

Parlant du rôle du Leader national Heydar Aliyev dans l'établissement et le développement des relations entre l’Allemagne et l’Azerbaïdjan, le diplomate a souligné que Heydar Aliyev avait attaché une grande importance aux liens bilatéraux azerbaïdjano-allemands.

Ensuite, les participants ont pris connaissance des publications consacrées au Leader national Heydar Aliyev et à l'Azerbaïdjan.

Elvin Mövsumov

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Berlin