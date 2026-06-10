Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le 10 juin, c’est la Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations.

Alors que le monde est confronté à de multiples crises interdépendantes, l'humanité se trouve à un tournant historique. Le besoin urgent de solidarité, de dialogue et de coopération n'a jamais été aussi évident. Le dialogue entre les civilisations reste le moyen le plus efficace d'éliminer la discrimination et les préjugés, de favoriser la compréhension et la confiance mutuelles, de renforcer les relations entre les nations et de consolider la solidarité mondiale.

Le dialogue entre les civilisations favorise non seulement la prise de conscience et l’appréciation des valeurs universelles partagées par l’humanité, mais il promeut également une coexistence pacifique fondée sur le respect mutuel. Il sert de pont pour trouver un terrain d’entente face aux défis urgents de notre époque, contribuant ainsi, dans le fond, à la paix mondiale, au bien-être humain, au développement et au progrès.

La Journée internationale du dialogue entre les civilisations offre l’occasion de sensibiliser à la valeur de la diversité des civilisations et de promouvoir le dialogue, le respect mutuel et la solidarité mondiale, favorisant ainsi un monde plus harmonieux et interconnecté.

Le 7 juin 2024, l'Assemblée générale a adopté la résolution 78/286, proclamant le 10 juin Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations.

Proposée par la Chine et co-parrainée par plus de 80 pays, la résolution souligne que toutes les réalisations des civilisations constituent « l'héritage collectif de l'humanité ». Elle souligne l’importance de respecter la diversité des civilisations et met en avant le rôle crucial du dialogue dans le maintien de la paix mondiale, la promotion du développement partagé, l’amélioration du bien-être humain et la réalisation du progrès collectif.

La résolution reconnaît le rôle essentiel du dialogue dans la promotion de la sensibilisation et de la compréhension des valeurs universelles, telles qu’énoncées dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, réaffirmant que les réalisations des civilisations font partie du patrimoine commun de l’humanité. (ONU)