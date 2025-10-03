Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Le 11e Sommet des Présidents de parlement des pays du G20 a terminé ses travaux au Cap, en Afrique du Sud. La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, a participé à la cérémonie de clôture.

Les intervenants ont salué le succès du Sommet soulignant que de nombreuses questions importantes et d'actualité avaient été abordées par les parlementaires.

Dans le cadre de la cérémonie, Sahibé Gafarova a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Afrique du Sud, Thoko Didiza, le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, Jacob Mudenda, et la cheffe de la délégation parlementaire brésilienne, Jack Rocha. L'importance du Sommet et les questions abordées a été soulignée lors des rencontres, et les perspectives des relations interparlementaires et interétatiques ont été échangées.

La présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Afrique du Sud, Thoko Didiza a remercié Mme Gafarova pour sa participation à la cérémonie. La présidente du Milli Medjlis a remercié, elle aussi, Mme Didiza, pour l’organisation de ce sommet et la haute appréciation accordée à ses activités en tant que présidente du Parlement azerbaïdjanais, ainsi qu'au Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés.