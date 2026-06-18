Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le 18 juin, c’est la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine, selon l’ONU.

La lutte contre les discours de haine reste une priorité essentielle pour les Nations Unies, mise en œuvre à travers sa Stratégie et son Plan d’action, renforcés par la résolution A/RES/79/316 (juin 2025). Celle-ci encourage les États Membres à développer des initiatives concrètes dans tous les secteurs pour promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel, la tolérance et la coopération. La Stratégie souligne l’importance des partenariats et d’une approche impliquant toute la société, ainsi que la nécessité de sensibiliser le public aux droits humains, à la non-discrimination, au respect de la diversité et à la compréhension des autres cultures et religions.

Face à la recrudescence des conflits mondiaux, où les discours de haine attisent les tensions, il est urgent de renforcer les approches concrètes et les stratégies évolutives pour briser les cycles de haine, protéger les personnes ciblées et promouvoir l’empathie, l’acceptation et le respect de la diversité. Ces approches pratiques, combinant politiques, nouvelles technologies et partenariats innovants, visent à s’attaquer aux causes profondes des discours de haine, à en atténuer l’impact et à les contrer, tout en intégrant éducation, médias et culture numérique. Dans ce contexte, les partenariats restent essentiels pour concevoir et mettre en œuvre ces outils, contribuant ainsi à un écosystème de l’information sain.

Contexte

En juillet 2021, l'Assemblée générale des Nations Unies a souligné les préoccupations mondiales concernant « propagation et la prolifération exponentielles des discours de haine » dans le monde et a adopté une résolution sur la « promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la tolérance ».

Cette résolution reconnait la nécessité de lutter contre la discrimination, la xénophobie et les discours de haine et appelle tous les acteurs pertinents - et notamment les États - à accroitre leurs efforts pour lutter contre ce phénomène, conformément au droit international des droits de l'homme.

Cette résolution proclame le 18 juin Journée internationale de la lutte contre les discours de haine, qui sera célébrée pour la première fois en 2022.

Pour cette observance, les Nations Unies invitent les gouvernements, les organisations internationales, les groupes de la société civile et les individus à organiser des événements et des initiatives de promotion des stratégies permettant d'identifier et de lutter contre les discours de haine.

Que ce soit en tant qu'États Membres, secteur privé, médias et sociétés Internet, chefs religieux, éducateurs, acteurs de la société civile, personnes touchées par le discours de haine, jeunes ou simplement en tant qu'individu, nous avons tous le devoir moral de dénoncer fermement les instances du discours de haine et jouons un rôle crucial dans la lutte contre ce fléau.

Pourquoi s'attaquer au discours de haine ?

Étant donné que la diffusion de propos haineux peut être un signe avant-coureur de violence, notamment d’atrocités criminelles, limiter les discours de haine pourrait contribuer à atténuer leur incidence.