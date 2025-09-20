Le 20 septembre, c’est la Journée des villes de Khankendi, de Khodjaly, de Khodjavend et d’Aghdéré

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Aujourd'hui, c’est la Journée des villes de de Khankendi, de Khodjaly, de Khodjavend et d’Aghdéré en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a signé un décret le 18 septembre 2024 concernant la célébration de cette journée.

Il convient de noter que, l’Azerbaïdjan a effectué les 19 et 20 septembre 2023 les mesures antiterroristes locales au Karabagh et il a pleinement restauré sa souveraineté.

Le 15 octobre 2023, le président de l'Azerbaïdjan, commandant suprême des forces armées, Ilham Aliyev, a hissé le drapeau national de la République d'Azerbaïdjan dans les villes de Khankendi, Khodjaly, Khodjavend et Aghdéré.