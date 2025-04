Bakou, 23 avril, AZERTAC

Le 23 avril, c’est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

Chaque année, dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une capitale mondiale du livre est choisie par l'UNESCO et des Organisations internationales représentant les trois principaux secteurs de l'industrie du livre - éditeurs, libraires et bibliothèques. Les villes sélectionnées s'engagent à promouvoir le livre et la lecture pour tous les groupes d'âge et dans tous les secteurs de la société, dans le pays hôte et au-delà.

À ce jour, l'UNESCO a désigné 25 capitales mondiales du livre, de Madrid (Espagne) en 2001 à Rio de Janeiro (Brésil) en 2025. Cette année, la ville brésilienne met en œuvre un projet qui souligne la façon dont les livres peuvent apporter un changement social - par exemple, par l'alphabétisation, l'éducation et l'éradication de la pauvreté - et créer des avantages économiques durables.

Les livres, sous toutes leurs formes, nous permettent d'apprendre et de nous informer. Ils nous divertissent également et nous aident à comprendre le monde. Pour que le livre puisse déployer tout son potentiel, il est essentiel qu'il reflète la diversité linguistique de notre monde. Or, c'est loin d'être le cas aujourd'hui : la majorité des ouvrages sont publiés dans une poignée de langues seulement. (UNESCO)