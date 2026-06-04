Le 4e Forum national sur la cybersécurité entame ses travaux à Bakou

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Jeudi 4 juin, le 4e Forum national sur la cybersécurité a été lancé à Bakou par l'Association azerbaïdjanaise des organisations de cybersécurité, en partenariat principal avec le Centre national de cybersécurité du Service de sécurité d'État.

L'objectif principal du Forum est de contribuer au développement de l'écosystème national de cybersécurité en Azerbaïdjan, de renforcer les partenariats public-privé et de promouvoir le partage d'expériences internationales et d'approches novatrices.

Cet événement accueillera des interventions d'experts internationaux de renom en cybersécurité et de dirigeants de grandes entreprises mondiales des secteurs des technologies de l'information. Le forum abordera les nouvelles cybermenaces liées à la transformation numérique, l'impact de l'intelligence artificielle sur la cybersécurité, la protection des infrastructures critiques, les opportunités de coopération régionale et les approches modernes en matière de cyberdéfense.