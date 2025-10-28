Le 5e anniversaire du Jour de la Victoire d’Azerbaïdjan célébré à Malte VIDEO

Stockholm, 28 octobre, AZERTAC

Une soirée s’est tenue à La Valette, au Malte, pour célébrer le 5e anniversaire de la victoire de l'Azerbaïdjan lors de la seconde guerre du Karabagh.

Organisée au Palazzo de La Salle, par le Conseil de coordination des Azerbaïdjanais vivant à Malte, en coopération avec la Société des arts de Malte et avec le soutien du Comité d'État en charge de la diaspora de la République d'Azerbaïdjan, la cérémonie a réuni des représentants du corps diplomatique accrédité dans le pays, des membres de la communauté azerbaïdjanaise et de nombreux invités locaux.

Le consul honoraire de la République d'Azerbaïdjan à Malte, Dr Chris Balzan, a indiqué que le Jour de la Victoire avait été institué par un décret signé par le président de la République d'Azerbaïdjan le 2 décembre 2020 et célébré chaque année le 8 novembre. Il a souligné que cette journée symbolise le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et le renouveau de la fierté nationale.

La cérémonie s'est poursuivie avec un programme musical, reflétant l'esprit d'amitié et d'harmonie. Pour la première fois, des musiciens maltais et azerbaïdjanais se sont produits ensemble sur la même scène, un moment historique de coopération artistique et d’unité culturelle entre les deux peuples.