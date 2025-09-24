Le 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne tenu à New York

New York, 24 septembre, AZERTAC

Le 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne portant sur le thème « Au long du Couloir médian : Connectivité, finance et énergie », s’est tenu à New York.

Le forum a débuté par un discours d'ouverture d'Efgan Nifti, PDG du Caspian Policy Center.

Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, a lu le message du président Ilham Aliyev aux participants au forum.

Le forum s'est poursuivi par des discours des représentants turcs et kazakhs.