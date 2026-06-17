Le 7e Forum mondial sur le dialogue interculturel présenté à l'UNESCO

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Une séance d'information sur le 7e Forum mondial sur le dialogue interculturel s'est tenue au siège de l'UNESCO à Paris.

La séance a été modérée par l’ambassadeur Elman Abdoullaïev, représentant permanent auprès de l’UNESCO. Le vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture, Farid Djafarov, et le directeur des politiques sociales de l'UNESCO, Gustavo Merino, ont prononcé des discours lors de cette séance d’information.

Il a été souligné que le Processus de Bakou, lancé en 2008 à l'initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, et le Forum mondial pour le dialogue interculturel, qui s'est tenu à six reprises depuis 2011, étaient devenus une plateforme influente pour la coopération humanitaire internationale. Il a été affirmé que l'UNESCO, en tant que partenaire international majeur, apporterait un soutien plus actif à ce processus.

Il a été indiqué que le forum servait à promouvoir les idées de dialogue, de compréhension mutuelle et de solidarité.

Ensuite, les orientations prioritaires du 7e Forum mondial sur le dialogue interculturel, qui se tiendra en Azerbaïdjan du 27 au 29 octobre 2026, son concept, son programme et les résultats attendus lors du forum ont été présentés.