Le bilan des inondations au Népal s'élève désormais à 270 morts

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le bilan des inondations dévastatrices qui ont frappé le nord du Népal s'élève désormais à 270 morts, a annoncé jeudi la police népalaise dans un communiqué.

Selon le dernier rapport de l'Office du tourisme du Népal, pas moins de 644 touristes ont été portés disparus à la suite de ces crues soudaines. Parmi eux figurent 127 Népalais et 517 touristes étrangers originaires d'une trentaine de pays, est-il précisé.

Les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans les zones touchées, les autorités s'efforçant de localiser les disparus et de retrouver davantage de corps.

Les secouristes ont évacué 305 personnes par voie aérienne, tandis que 7.451 personnels de sécurité ont été mobilisés pour les opérations de recherche et de secours, a indiqué l'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a annoncé jeudi que son pays allait déployer des experts en gestion de crise au Népal afin de faire face à ces inondations soudaines et dévastatrices.

La veille, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake avait exprimé sa tristesse face aux pertes humaines et assuré que son pays se tenait prêt à apporter une aide dans le cadre des opérations de secours et de déblaiement. (Agence Xinhua)