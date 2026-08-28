Le bilan des inondations au Népal s'élève désormais à 469 morts

Bakou, 28 août, AZERTAC

Les équipes de recherche et de sauvetage au Népal ont repêché 469 corps vendredi matin à la suite de la crue soudaine de mercredi, a indiqué la police népalaise dans un communiqué.

Pas moins de 1.545 personnes ont été secourues à ce jour, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans les régions touchées, ajoute le communiqué.

Selon l'Autorité nationale népalaise de réduction et de gestion des risques de catastrophes, jeudi à 22 heures, heure locale, le nombre total de personnes portées disparues s'élevait à 977. (Agence Xinhua)