Le bureau administratif de l'ambassade d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège a été inauguré La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a participé à la cérémonie VIDEO

Vatican, 18 octobre, AZERTAC

L'inauguration officielle du bureau administratif de l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège a eu lieu vendredi 17 octobre.

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, et le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, ont participé à la cérémonie.

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège, Ilgar Moukhtarov, a fourni des informations sur le bureau administratif de l'ambassade. Il a été précisé que ce bureau est situé à Via Conciliazione, l'artère principale menant à la basilique Saint-Pierre, à proximité immédiate du Palais apostolique du Vatican. Des institutions officielles du Vatican, ainsi que les bureaux administratifs de plusieurs ambassades accréditées auprès du Saint-Siège, y sont situés.

Il a été souligné que les relations entre la République d'Azerbaïdjan et le Saint-Siège se sont développées ces dernières années dans un esprit d'intérêts mutuels, de respect et de coopération fructueuse, et que cette coopération s'approfondit et se diversifie progressivement.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva et le cardinal Pietro Parolin ont échangé, autour d'une table de thé, sur les relations bilatérales, les questions internationales et d'autres sujets d'intérêt commun.