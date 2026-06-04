Le Caire : Une réception officielle organisée à l'occasion du 108e anniversaire de l'indépendance de l'Azerbaïdjan

Le Caire, 4 juin, AZERTAC

L'ambassade d'Azerbaïdjan en Égypte a organisé une réception officielle solennelle à l'occasion du 108e anniversaire de l'indépendance de l’Azerbaïdjan.

L'événement a réuni des représentants d'État et de gouvernement égyptiens, des parlementaires et des sénateurs, des anciens et actuels gouverneurs du gouvernorat de Qalyubia, des membres des milieux académiques, des diplomates en poste au Caire, des représentants des médias locaux et de la communauté azerbaïdjanaise. Le gouvernement égyptien était représenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jawhar Nabil.

La réception officielle a débuté par le retentissement des hymnes nationaux de l'Azerbaïdjan et de l'Égypte.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Egypte, Elkhan Poloukhov, a pris la parole. Il a abordé l’histoire de l’indépendance de son pays.

L'ambassadeur a également évoqué les travaux de restauration et de construction à grande échelle en cours dans les territoires libérés après le rétablissement complet de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Azerbaïdjan.

Le diplomate a souligné le développement dynamique de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Égypte dans les domaines politique, économique et humanitaire.

Le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Jawhar Nabil, a déclaré que les relations entre son pays et l'Azerbaïdjan constituaient un modèle de partenariat exemplaire, fondé sur le respect mutuel et une coopération constructive.

Il a été affirmé que l'expansion de la coopération entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan dans divers domaines contribuait de manière significative au renforcement de la confiance mutuelle, ainsi qu'à la promotion d'activités coordonnées sur les plateformes régionales et internationales.