Le Centre d'analyse des relations internationales d’Azerbaïdjan et l’Institut d’études politiques et internationales d’Iran signent un mémorandum d’entente

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le Centre d'analyse des relations internationales d’Azerbaïdjan (CARI) et l’Institut d’études politiques et internationales du ministère (IPIS) des Affaires Étrangères de la République Islamique d'Iran ont signé un Mémorandum d'entente, mardi 6 mai, dans le cadre des débats portant sur le thème « Les relations azerbaïdjano-iraniennes sur fonds de processus régionaux », organisé par le CARI.

Le mémorandum prévoit la mise en œuvre d'échanges académiques basés sur une coopération mutuellement bénéfique entre le CARI et l’IPIS, ainsi que la réalisation de projets communs.

Le mémorandum a été signé par Farid Chafiyev, président du Conseil d'Administration du CARI, et Saïd Khatibzadeh, vice-ministre des Affaires étrangères et directeur de l’Institut d’études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères de la République Islamique d'Iran.