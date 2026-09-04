Le Centre du Travail de l'OCI est devenu un partenaire stratégique du congrès qui se tiendra au Sénégal

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

« Le Centre du Travail de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) est devenu un partenaire stratégique du Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, qui se tiendra au Sénégal », a dit Azer Baïramov, directeur général du Centre du Travail de l'Organisation de la coopération islamique, dans sa déclaration aux journalistes.

« Mamadou Lamine Dianté, ministre sénégalais de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, s'est rendu en Azerbaïdjan à l'invitation du Centre du travail de l'OCI. Au cours de cette visite, un mémorandum a été signé entre le Centre du travail et le ministère concernant l'organisation du 24e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, qui doit se tenir au Sénégal », a-t-il ajouté.

« Le Centre du Travail de l’OCI est devenu un partenaire stratégique de ce congrès. Par ailleurs, lors de cette visite, nous avons organisé des rencontres entre la délégation de la République du Sénégal et les organismes gouvernementaux azerbaïdjanais compétents. Des réunions fructueuses ont eu lieu concernant le secteur du travail, ainsi que les services publics et leur numérisation », a souligné Azer Baïramov.