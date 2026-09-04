Le Centre du travail de l’OCI et le Sénégal signent un mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le Centre du travail de l’Organisation de la coopération islamique (Centre du travail de l’OCI) et le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public du Sénégal ont signé un mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique dans le cadre du 24ème Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail.

Le document a été signé par Azer Baïramov, directeur général du Centre du travail de l’OCI, et Mamadou Lamine Dianté, ministre sénégalais de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Le document revêt une grande importance pour le renforcement de la coopération institutionnelle entre le Centre du travail de l’OCI et le Sénégal. Il permettra de mettre en œuvre des initiatives conjointes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, de partager les meilleures pratiques et de favoriser une coopération plus étroite entre les États membres de l’OCI dans ce domaine.

La rencontre a porté sur l’état actuel et les perspectives de la coopération bilatérale, notamment sur les possibilités de développer la collaboration dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Les parties ont également examiné les préparatifs du 24ème Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, qui se tiendra à Dakar en 2027, ainsi que la mise en place, dans ce cadre, d’un partenariat stratégique entre le Centre du travail de l’OCI et le Sénégal.