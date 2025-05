Le Centre international du multiculturalisme de Bakou et l’ICESCO signent un mémorandum

Bakou, 1er mai, AZERTAC

Le Centre international du multiculturalisme de Bakou et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) ont signé un mémorandum d’accord.

L’objectif de la signature de ce document est de promouvoir les valeurs multiculturelles, de mettre en œuvre des projets communs dans les domaines de l’éducation et de la culture, ainsi que de renforcer le dialogue et la compréhension mutuelle dans le monde islamique.

Dans son intervention lors de la cérémonie de signature, Revan Hassanov, directeur exécutif du Centre international du multiculturalisme de Bakou, a abordé l’activité du centre.

Revan Hassanov a ajouté : « Le protocole signé témoigne de l'entrée en vigueur d'une nouvelle étape dans la coopération entre le Centre international du multiculturalisme de Bakou et l'ICESCO. Nous sommes convaincus que cette coopération contribuera conjointement à la promotion de la diversité culturelle et de la compréhension mutuelle dans le monde islamique. Nous contribuerons également à la promotion des valeurs du multiculturalisme à l'échelle mondiale grâce à des projets communs, à la recherche scientifique et à des programmes destinés aux jeunes. »

Le directeur exécutif a souligné que de telles coopérations internationales jouaient un rôle particulier dans la reconnaissance du modèle de multiculturalisme de l’Azerbaïdjan comme une expérience exemplaire et créaient une base pour les initiatives à l’avenir.

Anar Karimov, chef du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, a abordé l’importance du mémorandum.

« Cette coopération revêt une importance stratégique en termes de renforcement du dialogue et de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, qui sont les principales missions de l'ICESCO », a précisé Anar Karimov.