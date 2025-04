Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise discute avec l’ambassadeur de Palestine de la situation au Moyen-Orient, en particulier à Gaza

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a reçu le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État de Palestine en Azerbaïdjan, Ahmed Metani.

À cette occasion, l’ambassadeur a remis une copie figurée de ses lettres de créance au ministre Djeyhoun Baïramov. Le ministre a présenté ses félicitations à M. Metani pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions diplomatiques.

La coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et la Palestine, la situation sécuritaire au Moyen-Orient, y compris à Gaza, ainsi que la paix régionale et les efforts constructifs dans la période post-conflit ont fait l’objet de discussions.

Les parties ont discuté de la situation actuelle au Moyen-Orient, en particulier à Gaza. L'importance de maintenir le cessez-le-feu à Gaza et résoudre les problèmes humanitaires a été évoquée lors de l’entretien. Il a été indiqué que l’Azerbaïdjan soutenait le règlement pacifique du conflit israélo-palestinien sur la base du « principe de deux États » conformément aux normes et principes du droit international, ainsi qu’aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU.