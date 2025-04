Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise informe son homologue turc du processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré vendredi son homologue turc Hakan Fidan en marge du Forum diplomatique d’Antalya.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les questions politiques, sécuritaires, économiques, humanitaires, de transport et de communication, la coopération au sein des organisations régionales et internationales figurant à l’agenda d’alliance entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye, ainsi que les questions de sécurité d’intérêt mutuel.

Le Forum diplomatique d’Antalya, qui se tient pour la quatrième fois, a été qualifié de plateforme importante pour débattre des questions urgentes dans le système des relations internationales.

Les parties ont souligné l’importance des négociations et de la diplomatie, en particulier pour faire face aux défis actuels en matière de sécurité et d’instabilité, tant à l’échelle régionale que mondiale.

Les ministres ont salué le développement réussi des relations d’alliance, fondées sur la fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye, à tous les niveaux et sur toutes les plateformes.

L’accent a été mis sur le rôle exceptionnel du dialogue de haut niveau entre les dirigeants des deux pays dans le renforcement de ces liens.

Les responsables ont insisté sur l’importance de renforcer la coopération au sein des organisations régionales et internationales, en particulier l’Organisation des États turciques.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue de la situation régionale actuelle dans la période post-conflit, notamment les vastes travaux de restauration et de reconstruction en cours dans les territoires libérés, les initiatives de l’Azerbaïdjan pour faire face à la menace des mines terrestres, ainsi que le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, en évoquant également les obstacles existants.